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Oyuncu Çağrı Çıtanak'ı kahreden haberı

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde enkaz altında kaldı. Günlerdir annesinin bulunması için yardım isteyen oyuncu, aldığı acı haberle yıkıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 08:59
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Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak depremde hayatını kaybetti.

Oyuncu Çağrı Çıtanak'ı kahreden haberı
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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki  depremler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkımlara neden oldu. Meslektaşı Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın Hatay'da yaşayan annesi de depremde enkaz altında kaldı. Günlerdir anneleri için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan oyuncu çift, kötü haberi duyurdu.

"ANNEMİZİ KAYBETTİK"

Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu, önceki gün yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Süreçle ilgili en başından beri sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bugün acı haberi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gümülcinelioğlu, "Annemizi kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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