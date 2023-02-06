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Depremzedelerin banka borçları ertelendi

Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçlarının 6 ay ötelenmesi imkanı getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:12
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Türkiye Bankalar Birliği: Depremzedelerin banka borçları ertelenecek

Depremzedelerin banka borçları ertelendi
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'den önemli açıklamalar geldi.

TBB tarafından yapılan açıklamada, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildiğini duyurdu.

TBB: BANKA BORÇLARI ERTELENECEK

TBB tarafından yapılan açıklamada “tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları alınmıştır” açıklamalarına yer verildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına,

mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin,

Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.

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Yurttas
6.02.2023 15:03
Çorbada tuzu olmak.  
 
Öylede alırım böylede alırı
6.02.2023 14:40
Silin borcları ertelemekle iyimi yapılıyor vatandaş zaten geçim derdiyle uğraşıyor... Canının derdine düşmüş  
 
İnsanlar can derdine banka borç derdinde
6.02.2023 14:37
Ya derdiniz banka borcu o insanlar can derdinde silin erteleyeceginize şu anda borç düşünecek halmi var ayip kimbilir kaç kişi can verdi ya  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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