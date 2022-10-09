Ege Kökenli'nin estetik pişmanlığı! ''Yaptırdım ama olmadı''

Oyuncu Ege Kökenli, Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Şimdilerde 'Duy Beni' adlı diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Ege Kökenli, Doğu Demirkol'un programına konuk oldu.

29 yaşındaki güzel oyuncu estetik itirafıyla şaşırttı. Doğu Demirkol'un programına konuk olan güzel oyuncu Ege Kökenli, estetik itirafıyla şaşırttı.

Demirkol'un, "Hiç estetik yaptırdın mı?" sorusuna Kökenli, "Kepçe kulak operasyonu oldum ama olmadı. Kulaklarım hala kepçe" dedi.