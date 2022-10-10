﻿Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Kurtulmak mümkün

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser, “kepçe kulak” estetiğinin memnuniyet oranı yüksek bir ameliyat olduğunu belirtti.

ESER: DİKİŞLE ŞEKİLLENDİRMEYİ ÖNERİYORUM



Okul çağındaki çocuklarda görsel olarak rahatsızlık veren ve psikolojiyi olumsuz yönde etkileyen kepçe kulak görüntüsü, hem çocuklarda hem yetişkinlerde öz güven eksikliğine yol açıyor. Birçok kişi ve ebeveyn, modern tıbbın imkânlarından yararlanarak estetik operasyonlara başvuruyor. Psikolojik problemler ve öz güven eksikliğinin önüne geçebilmek için kepçe kulak estetiğinin ilkokuldan önce yapılmasını öneren KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Çaypınar Eser, “Operasyon iki şekilde, kıkırdak parçası çıkartarak veya kıkırdak parçası çıkarmadan yalnızca dikişle şekillendirme ile yapılıyor. Her iki teknik de başarılı olmakla birlikte, kulak kepçesinden kıkırdak çıkarmak zaman zaman komplikasyonlara sebep olduğu için daha çok dikişle şekillendirmeyi öneriyorum.” diye konuştu.

“GECE YATARKEN TENİSÇİ BANDI TAKILMALI”



Dikişler ve kesi kulak arkasında kaldığı için herhangi estetik bir bozukluğa sebep olmadığını belirten Dr. Çaypınar, 7-10 gün arası kulak sargısı yapıldığını söyledi ve şunları açıkladı:

“İlk 2-3 ay, yapılan cerrahiyi korumak adına gece yatarken tenisçi bandı takılması gerekir. Operasyon, tek kulak için yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir. Lokal anestezi ile hastayı uyutmadan, yalnızca kulak uyuşturularak yapılabilen bir ameliyattır.”