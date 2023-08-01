Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.
Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.
"Bir Çocuk Sevdim" isimli dizide Mine karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerle de adından söz ettirmişti.
Güzel oyuncu son olarak TRT'de yayın hayatına giren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Gülcan Arslan şimdi de göğüslerini açıkta bırakıp havuza girdi.
Ünlü oyuncunun üstsüz havuza girmesi gündem olurken, pozu da nefes kesti.
İşte o kare...