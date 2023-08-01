Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 1

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 2

"Bir Çocuk Sevdim" isimli dizide Mine karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerle de adından söz ettirmişti.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 3

Güzel oyuncu son olarak TRT'de yayın hayatına giren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 4

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Gülcan Arslan şimdi de göğüslerini açıkta bırakıp havuza girdi.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 5

Ünlü oyuncunun üstsüz havuza girmesi gündem olurken, pozu da nefes kesti.

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 6

İşte o kare...

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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 7
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 8
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 9
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 10
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 11
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 12
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 13
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 14
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Oyuncu Gülcan Aslan havuzdaki üstsüz pozuyla olay oldu 15
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