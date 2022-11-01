Tuğba Ekinci : İbrahim kırodur, alıp dağa çıkarır...

Şarkıcı Tuğba Ekinci 'Bak Burası Çok Önemli' adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Şoke eden açıklamalarda bulunan Ekinci, eski aşkı İbrahim Çelikkol hakkında da konuştu.

Çelikkol'un Birce Akalay ile arkadaşlığına da değinen Ekinci, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.

'İbrahim kırodur'

Son dönemde Instagram’dan da eski sevgilisi İbrahim Çelikol’u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey’e göndermeler yapıyorsunuz?” sorusuna, "İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık, ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var, ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım. İbrahim Yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur." dedi.

'Birce onun arkasını topluyordur'

Yakışıklı oyuncu ile ayrılık nedenlerini de açıklayarak, ünlü ismin Birce Akalay ile olan dostluğuna da değinen Ekinci; "Çok kafamı attırdı, sürekli arkasını topluyordum. Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, İbrahim sever öyle arkasından birinin onu toplamasını, gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza 'mermiler seksin' diyor, sonra da aşk dedikoduları çıkınca kızıyorlar. Ayrıca İbrahim’in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeği bıraktı" ifadelerini kullandı.