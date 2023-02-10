İbrahim Çelikkol Hatay'da köy köy dolaşıyor. Ulaşılamayan 30 köye ulaştı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un depremin ilk gününden beri Hatay’da olduğu ortaya çıktı. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Çelikkol, pazartesi sabahı off-road aracıyla ve yardım malzemeleriyle Hatay'a gitti.

Uzun süre ormanlık alanda bir evde yaşayan ve zor doğa koşullarına karşı eğitimli olan Çelikkol’un köy köy dolaşarak yardım götürdüğü öğrenildi. Ünlü aktörün özellikle girilmeyen 30 köye girdiği ve arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldığı öğrenildi.

