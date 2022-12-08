Birce Akalay'dan kafaları karıştıran İbrahim Çelikkol paylaşımı. Çok yakın arkadaş olduklarını söylüyorlardı.

Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi dizilerde başrolü paylaşan ve sonrasında birçok projede yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettirdi. Akalay, sosyal medya hesabından adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı Çelikkol ile bir fotoğrafını paylaştı.

"SEVDİM SENİ BİR KERE"

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu 'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Hakkındaki aşk iddiasını ''Biz çok iyi arkadaşız '' diye yalanlayan Akalay, Instagram hesabından Çelikkol ile bir fotoğrafını yayınlayarak Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını ekledi. Akalay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE BİRCE AKALAYIN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIMI