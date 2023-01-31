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'Ömer' dizisine damga vuran sahne

Başrollerinde Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisi erotik sahnesiyle geceye damga vurdu. İzleyici şaştı kaldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:07
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Ömer dizisine damga vuran erotik sahne

'Ömer' dizisine damga vuran sahne
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Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi başladığı ilk günden itibaren konusuyla dikkatle çekti. Ömer karakterini canlandıran Selahattin Paşalı ile Gamze karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'n erotik sahnesi geceye damga vurdu. Ömer'in rüyası izleyicileri şaşırttı.

 

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN EROTİK SAHNE

Dün Ömer dizisinin 4. bölümü yayınlandı ve Aziz dizisiyle popülerliğini artıran Simay Barlas Süreyya karakteriyle diziye dahil oldu. Süreyya, uzun yıllardır Ömer'e aşık bir genç kız. Bir yandan Ömer, 4. bölümde Süreyya'yla nişan hazırlıkları yaparken diğer yandan da evlilik teklifini reddeden Gamze'yi aklından çıkaramadı tabii. Dizide Ömer'in gördüğü erotik rüya ise sosyal medyaya damga vurdu.

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