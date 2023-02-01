﻿Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Adeta yıllara meydan okuyan etkileyici bir güzelliği sahip olan ünlü oyuncu Instagram pozlarıyla takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.
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1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki Tugay, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden çokça beğeni toplamıştı.
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Ekranlarda pek çok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de yer aldığı bilinen ünlü oyuncu Mine Tugay, özel hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor.
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Tugay, daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterini canlandırmış ve Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı.
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2006 yılında Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmayı ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.
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Ünlü isim Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle çokça gündeme gelmişti.
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Adeta yıllara meydan okuyan etkileyici bir güzelliği sahip olan ünlü oyuncu Instagram pozlarıyla takipçilerinin aklını başından alıyor.
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Mine Tugay, cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Tugay, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarla bakana bir daha baktırdı.