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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Mine Tugay'ın çatıdaki bornozlu pozu olay oldu. Tugay'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Galeri Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:10
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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Adeta yıllara meydan okuyan etkileyici bir güzelliği sahip olan ünlü oyuncu Instagram pozlarıyla takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

1978 dünyaya geldiği bilinen 44 yaşındaki Tugay, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozularıyla takipçilerinden çokça beğeni toplamıştı.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Ekranlarda pek çok farklı yapımda rol alan ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerde de yer aldığı bilinen ünlü oyuncu Mine Tugay, özel hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Tugay, daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suna karakterini canlandırmış ve Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da yer almıştı.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

2006 yılında Gülpare, 2007'de Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynayan isim, şimdilerde sosyal medyada aktif olmayı ve paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Ünlü isim Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde de rol almış ve Zalim İstanbul dizisinde ise canlandırdığı Şeniz karakteriyle çokça gündeme gelmişti.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Adeta yıllara meydan okuyan etkileyici bir güzelliği sahip olan ünlü oyuncu Instagram pozlarıyla takipçilerinin aklını başından alıyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Mine Tugay, cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Tugay, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarla bakana bir daha baktırdı.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

Tugay paylaştığı çatıdaki bornozlu pozuna, 'TBT' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

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Yalı Çapkını'nın ünlü ismi bornozla çatıya çıktı

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