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Yalı Çapkını’nın senaryosu değiştirildi. Seyirci tepki yağdırmıştı

Oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinin son bölümlerinde Pelin karakterine ağırlık verilmesi izleyicilerin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası dizide senaryo değişti ve o sahneler kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:24
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Seyirci tepki yağdırmıştı! Yalı Çapkını’nın senaryosu değiştirildi

Yalı Çapkını’nın senaryosu değiştirildi. Seyirci tepki yağdırmıştı
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Pelin karakterinin çok fazla öne çıkartılmasına kızan izleyiciler, geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kampanya başlatıp tepkilerini dile getirmişti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterinin geri planda kalması herkesi rahatsız etti.

Son olarak ise Ferit'in eski aşkı Pelin'i eve getirmesi tepkilere neden oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını son bölüm finalinde Ferit'in İfakat'la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmek istediğini söylediği sahneler vardı.

FİNAL APAR TOPAR DEĞİŞTİ

Üstelik bu sözlere Seyran kulak misafiri oluyordu. Seyircilerin sosyal medya baskısı başarılı oldu ve diziye revize sahne yazıldı. Final apar topar değiştirildi.

O sahneler yerine Seyran’ın (Afra Saraçoğlu), Ferit’in (Mert Ramazan Demir) tüm engellemelerine rağmen yalıyı basıp Pelin’in saçına yapıştığı sahne çekildi.
 

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