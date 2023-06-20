Oyuncu Müjde Uzman sere serpe uzandı

Kızılcık Şerbeti’nde Alev karakterine Müjde Uzman hayat veriyor. Dizide güzelliği ile adeta büyüleyen Uzman sütyenli pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü isim paylaşımına "Uçurumlar, boşluk, deniz, doğa, sessizlik... Huzurum budur" notunu düştü.

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Abdullah görmesin", "Harika bir kadınsın", "Yine zirvedesin" yorumlarında bulundu.

Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de yer alıyor.