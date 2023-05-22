Oyuncu Özge Özacar kırmızı temalı partiye damga vurdu. Cannes'daki partide gözler onun üzerindeydi

Oyuncu Özge Özacar, Cannes Film Festivali kapsmında Campari’nin düzenlediği kırmızı temalı özel partiye Türkiye’den davet edilen isimlerdendi.

Oyuncu Özge Özacar kırmızı temalı partiye damga vurdu. Cannes'daki partide gözler onun üzerindeydi

Editör: Özlem KIRAL

Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterini canlandıran Özge Özacar, Cannes film festivalinde hayranlık uyandırdı.

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Festival kapsamında Campari'nin düzenlediği partiye davet edilenler arasında yer alan güzel oyuncu, davetlilerin hayranlık dolu bakışlarını üzerinde topladı.

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Kırmızı temalı partiye moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu'nun hazırladığı kırmızı kıyafet ile gelen oyuncu “Bu ikonik deneyimin bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Bu geceye beni hazırlayan şahane ekibim iyi ki varsınız!” dedi

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