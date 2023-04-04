Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Recep Sarı 60 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sarı’nın yakın dostu ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, “Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun” açıklamasında bulundu.

Takipçileri Zafer Algöz’e başsağlığı diledi.

RECEP SARI KİMDİR?

20 Kasım 1963’te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986’da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na ‘Stajyer Sanatçı’ olarak atanan Sarı, 1991’e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004’te ‘Dönme Dolap’ adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008’de ise Foça’da çekilen ‘Dalgakıran’ adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.

