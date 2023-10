Popüler komedi dizisi 'Night Court'ta canlandırdığı 'Bull Shannon' karakteriyle tanınan oyuncu Richard Moll, 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölümünü menajeri Jeff Sanderson duyurdu. Moll'un ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu, 'The Flintstones', 'Jingle All the Way', 'Casper Meets Wendy' ve 'Scary Movie 2' filmlerinde de rol aldı.