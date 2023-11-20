Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Cehennem Silahı film serisi ve Kızıl Ekim’le tanınan dünyaca ünlü İngiliz aktör Joss Ackland, 95 yaşında hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"Cehennem Silahı" ve "Cehennem Silahı 2" filmlerinin yanı sıra "Beyaz Yaramazlık" ve "Kızıl Ekim" filmlerinde rol alan İngiliz aktör Joss Ackland, 95 yaşında hayata veda etti.

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100'den fazla film ve dizide rol alan aktörün ailesinden yapılan açıklamada, "ailesi yanı başındayken huzur içinde" öldüğü belirtildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 1928 yılında doğan aktör hakkında ailesi, "Kendine özgü sesi ve hükmedici varlığıyla Ackland, rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet getirdi. İngiltere'nin en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacaktır" ifadesinde bulundu.

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2001 yılında BBC'ye röportaj veren Ackland, işkolik olduğu için bazı "berbat filmlerde" oynadığını söylemişti.

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