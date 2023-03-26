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Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle evlendi

2009-2014 yılları arasında 'Özgür' karakterine hayat verdiği 'Deniz Yıldızı' dizisiyle şöhreti yakalayan, daha sonra 'Yasak Elma', 'Erkenci Kuş' ve 'Baht Oyunu'nda rol alan Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi model Angela Caccamo ile Toskana'da hayatını birleştirdi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:54
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Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle evlendi
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Oyuncu Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014'te evlenmiş, dört yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, boşandıktan sonra Rus model Yana Mazanova ile yeni bir beraberliğe başlamış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti.

Tuan Tunalı, Sapanca'da İtalyan sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuş ve Instagram hesabından o anları paylaşmıştı. Ünlü isim, sevgilisinden "Sonsuza dek evet" yanıtını aldığını duyurmuştu.

TOSKANA'DA NİKAH

Mutlu birliktelikleri devam eden Tunalı ve  Caccamo çifti, İtalya Toskana'da hayatlarını birleştirdi.

39 yaşındaki Tuan Tunalı'ya pek çok dostu tebrik mesajı yolladı.

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