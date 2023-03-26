Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle evlendi

Oyuncu Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014'te evlenmiş, dört yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, boşandıktan sonra Rus model Yana Mazanova ile yeni bir beraberliğe başlamış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti.

Tuan Tunalı, Sapanca'da İtalyan sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuş ve Instagram hesabından o anları paylaşmıştı. Ünlü isim, sevgilisinden "Sonsuza dek evet" yanıtını aldığını duyurmuştu.

TOSKANA'DA NİKAH

Mutlu birliktelikleri devam eden Tunalı ve Caccamo çifti, İtalya Toskana'da hayatlarını birleştirdi.

39 yaşındaki Tuan Tunalı'ya pek çok dostu tebrik mesajı yolladı.