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Aksel Bonfil ve Lara Di Lara doğuma haftalar kala evlendi

Oyuncu Aksel Bonfil ve şarkıcı Lara Di Lara önceki gün dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğünle evlendi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:20
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Karnı burnunda şarkıcı Lara Di Lara ile oyuncu Aksel Bonfil ile evlendi

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara doğuma haftalar kala evlendi
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Oyuncu Aksel Bonfil ve şarkıcı Lara Di Lara Bodrum’da evlendi. Düğüne katılan Zeynep Bastık, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin, yakında kız çocukları dünyaya geleceği öğrenildi.

 

Aksel Bonfil, 'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme aldı.

Bonfil şimdilerde ise, Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı ve senaryosunu yazdığı 'Eksik' isimli tiyatro oyununu yönetiyor.

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