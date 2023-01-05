Oyuncu Tuan Tunalı evleniyor

Oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir birlikte olduğu İtalyan model Angela Caccamo'ya evlilik teklifi etti. Tunalı bu özel anları sosyal medyada paylaştı.

Dokuz fotoğraf yayınlayan Tunalı, fotoğrafların altına "Si o no? per sempre sì! Evet veya Hayır? sonsuza dek evet" notunu düştü.

Oyuncuya, hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Caccamo ile aşkını geçtiğimiz aylarda ilan eden Tuan Tunalı'nın evlilik hazırlıklarına da hemen başlayacağı öğrenildi.

Çift, daha sonra arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Dört yıl evli kaldığı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018 yılında boşanan oyuncu, geçtiğimiz sene Yana Mazanova ile aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, sevgilisine taktığı tektaşı da beğeni topladı.

