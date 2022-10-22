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Yasemin Allen dövüş öğrenmeye Tayland'a gidecek

Oyuncu Yasemin Allen “Muay Thai dersleri almak için Tayland’a gideceğim” dedi. 

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:39
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Oyuncu Yasemin Allen Tayland'da 'Muay Thai' öğrenecek

Yasemin Allen dövüş öğrenmeye Tayland'a gidecek
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Oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Allen, Tayland’a giderek Muay Thai (dövüş sporu) eğitimi alacağını söyledi. 

Dijital platforma Haluk Bilginer ile polisiye bir dizi çektiklerini dile getiren Yasemin Allen, "Her ne kadar yorucu bir set ortamı olsa da bir burukluk yaşıyor insan bittiği için. Yeni dizi projesi aksiyon dolu. Şimdi Tayland'a gideceğim hem tatil hem de Muay Thai antrenmanı alacağım" açıklamasını yaptı.

"ETRAF MANYAK DOLU"

"Hiç kendinizi bu anlamda savunma durumunuz gerekti mi?" sorusu üzerine 33 yaşındaki oyuncu, "İnsan ne kadar bilirse kendine güveni geliyor, insanın yürüyüşü değişiyor. Ben de zamanında sıkıntılı durumlarla karşılaştığım oldu. Etraf manyak dolu" ifadelerini kullandı.

“BAZEN İNCELDİĞİ YERDEN KOPMASI DAHA İYİ”

Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile ayrılık kararı hakkında kendisine yöneltilen soruya da şöyle cevap verdi: 

“Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük, çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası.”

Oyuncu Tolga Güleç, "Beş ay içerisinde çok büyük aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık" sözleriyle, Yasemin Allen ile ayrılık nedenini açıklamıştı.
 

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