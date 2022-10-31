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Yasemin Allen yılanla poz verdi. Bakanlığa şikayet ettiler

İngiliz asıllı oyuncu Yasemin Kay Allen, beslediği yılan nedeniyle komşuları tarafından bakanlığa şikayet edildiğini belirterek, "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım" dedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:02
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Yasemin Allen'in yılanla pozu olay oldu! Bakanlığa şikayet ettiler

Yasemin Allen yılanla poz verdi. Bakanlığa şikayet ettiler
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Oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Allen beslediği yılan yüzünden bakanlığa şikayet edildiğini söyledi.

Son olarak bir dijital dizide Haluk Bilginer ve Selma Ergeç’le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Yasemin Allen Bebek’te kameralara takıldı.

 

Yasemin Allen’ın geçen yıl “Erkek Severse” dizi setinde rol arkadaşı Tolga Güleç’le başlayan ilişkisi yaz tatili dönüşü sona ermişti. Güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Yasemin Allen kendisini ilişki konusunda eski kafalı bulduğunu itiraf etti.

Ünlü oyuncunun evinde yılan beslemesi de sosyal medyada çok tartışılmıştı.

Yasemin Allen, "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım. Burada yasak çünkü. Hatta fotoğraflarını paylaşırken beni bakanlığa şikayet ediyorlardı. Ülkede bile değildim." dedi.


 

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