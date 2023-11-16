Oyunseverleri havalara uçuracak haber. Xbox Game Pass yüzde 97 indirim yaptı

Microsoft Xbox Game Pass PC’nin aylık ücreti 159,90 TL’den 5,90 TL gibi inanılmaz bir fiyat indirimine gitti.

Uygulamanın ana sayfasında oyun severleri karşılayan büyük güzellik sadece 1 aylık üyelik için geçerli.

İndirimin can sıkıcı noktası ise bu indirim sadece 1 aylık üyelik için geçerli.

Ve ne yazık ki mevcut aboneler bu indirimden yararlanamıyor.

Büyük indirimin konsol ve Ultimate planları için olup olmayacağı ise büyük bir merak konusu iken platform tarafından konu hakkında yapılan bir açıklama mevcut değil.

Bu sebepten dolayı camiada uzman olan kişiler bu indirim bir aylık bir ihtimal olacağını ön görüyor.

Çıktığından bu yana büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Xbox Game Pass PC daha önce ülkemizde iki defa fiyatlarına zam yapmıştı.

İlk olarak 14,90 TL olan ücret daha sonra 79,90 ve ardından da 159,90 TL’ye yükselmişti.