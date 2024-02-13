Yazdığı bir çok sayısız eserle Türk milliyetçilerinin sesi olan Ozan Arif vefat yıldönümünde anılıyor.

Yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 13 Şubat 2019'da hayatını kaybeden Ozan Arif, eserlerinde Türk milliyetçiliğini açıkça vurgulayan sanatçıların başında geliyordu.

OZAN ARİF KİMDİR?

10 Haziran 1949''da Samsun''un Terme ilçesinde doğdu. Babası, Giresun''un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünden, annesi ise şimdiki ismi ile Demirözü eski adı ile Eşgüne köyündendir. Babası, Muharrem Çavuş''un (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma Hanım da, yine komşu köy Demirözü''nden aynı şekilde sevilen Gençağa Eşgünoğlu''nun kızıdır.

İlk ve ortaokulu Samsun''da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu''ndan mezun oldu. Okul süresi boyunca kışları okuyup, yazları çiftçilik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun''da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur.

Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun''da Devgeriş köyüne tayin oldu. 1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren; Süheylâ Hanım''la evlendi. Tek çocukları olan Mehmet Alp, 1973 yılında Samsun''da dünyaya geldi.

Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı''na bağlı olarak kamu hizmeti vermiştir.

Ozan Arif, özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.

OZAN ARİF NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

13 Şubat 2019''da gırtlak kanseri tedavisi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi''nde saat 04.50''de 69 yaşında öldü. Cenazesi, Samsun''da Kıranköy Mezarlığı''nda toprağa verildi.