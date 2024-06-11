Ozan Tufan'dan flaş Beşiktaş itirafı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş ile görüştüğünü kaydeden Ozan, "Şenol hoca ile buluştuk. Fikret Orman başkandı o dönem. Aramızda bir konuşma geçti. Şenol hocanın ufak bir konuşması oldu. O gündemi değiştirdi. Bursaspor Başkanı transfere olumlu bakarken, iş değişti" dedi.

O sırada Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım'ın devreye girdiğini söyleyen Ozan Tufan, "Bana 'Seni istiyoruz, kulübünle anlaştık' dedi. 'Yarın statta imzayı amanı bekliyoruz' ifadesini kullandı. Sonra da Fenerbahçe serüveni başladı benim için" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de çok iyi insanlar tanıdığını, ancak onların dışında kimsenin kendisine yardımının dokunmadığını ifade eden Okan, "Her oyuncunun istediği gibi Fenerbahçe'de kupa kazanma hayaliyle bulundum. Ama bu hayalim gerçekleşmedi. Bana Fenerbahçe'nin kattığı tek şey kulübü çok benimsedim, onlar da beni benimsedi" diye konuştu.

Türkiye ile İngiltere arasındaki farkı açıklayan Ozan Tufan, "Türkiye'de baskı çok fazla. İngiltere'de kafam rahat oynuyorum. Türkiye'yi takip ediyorum. İsim veremem ama bazıları stres ve baskıdan oynayamıyor. Yeteneğini ortaya çıkartamıyor" dedi.

Fatih Terim'e ayrı bir parantez açan Ozan Tufan şunları söyledi: "Fatih Terim benim için Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı hocalarından biridir. Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim. Kendisine has bir stili var, onunla konuşmaya bile çekinirsin. İkili ilişkileri, taktiği ve teknik en iyi hocalardan biridir."