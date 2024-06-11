Mustafa Sarıgül istedi ünlü milyarder Galatasaray için harekete geçti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da rekor bir oyla seçimi kazanan Dursun Özbek’ten yönetim kuruluna takviye geldi.,

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ABDULLAH KAVUKÇU YÖNETİM KURULUNA GİRİYOR

Erden Timur’un ayrılığı sonrası nasıl devam edeceği merakla beklenen Sportif AŞ için Dursun Özbek Kavuklar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu’yu yönetimine alacak.

15 milyar TL’lik bir serveti olduğu düşünülen Abdullah Kavukçu Simit Sarayı’nın sahibi de olarak biliniyor.

MUSTAFA SARIGÜL ARACI OLDU

Erzincan doğumlu olan Kavukçu’nun yönetim kuruluna girmesi için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Ömer Sarıgül’ün aracı olduğu iddia ediliyor.

Kavukçu 2014 yılında Dursun Yarsuvat ile seçim yarışına giren Alp Yalman’ın listesinde yer almıştı.