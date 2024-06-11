Dursun Özbek Erden Timur'a çattı. Sitem dolu sözler

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yakaladığı bu büyük başarıda en büyük pay sahibi isimlerden biri de Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur idi. Son yapılan seçimin ardından yeni dönemde görev almayacağını açıklayan Erden Timur'un ayrılığı, Sarı-Kırmızılı taraftarları üzmüştü.

ERDEN TİMUR'U BEN GETİRDİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da katıldığı programda, Erden Timur'un istifasıyla ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti. Erden Timur'u göreve kendisinin getirdiğini hatırlatan Özbek, "Erden 2016'dan beri forma sponsorumdu. Onu kulübe ben davet ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de Galatasaray'a katkısı devam etti. 2022'de 'Gel beraber çalışalım' dedim. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün nihayetinde hesap başkana sorulur. Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu" ifadesini kullandı.

KÜSMEK SON DERECE YANLIŞ

Erden Timur'a devam etmesi gerektiğini söylediğini de kaydeden Dursun Özbek, "Taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Kendisinin şikayet ettiği konular kulübün siyasetiyle alakalı... Buna alışmak lazım. Galatasaray'ın etik değerleri 500 seneden geliyor. Galatasaray bu şekilde büyüdü. Bu doğal. Bu eleştirilerden etkilenip küsmek son derece yanlış. Erden genç bir kardeşim. Çok da hassas bir kardeşim. Bu hassasiyetine bağlı olarak eleştirilerden çok etkilendi. Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız eleştiriye alışmanız lazım. Zaman içinde yapılan eleştiriler doğru mu yanlış mı ortaya çıkıyor."

SON İMZA BAŞKANA AİTTİR

Dursun Özbek, yeni sezon yapılanması için de şunları söyledi: "Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetimin sorumluluğu hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi. Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim."