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Dursun Özbek borçlar için 400 milyon TL arıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu ay içinde ödenmesi gereken borç için kaynak arıyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:05
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Özbek kaynak arıyor

Dursun Özbek borçlar için 400 milyon TL arıyor
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Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz cumartesi günü günü yıllık olağan genel kurulu gerçekleştirdi.

Kulübün borcu 2022 itibarıyla 4.6 milyar TL olarak açıklandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor.

Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için kaynak arıyor.

43 MİLYON EUROLUK BONSERVİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro'luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

KISA VADELİ BORÇ 400 MİLYON TL
Feghouli, FIFA'ya açtığı davayı kazandı. Futbolcuya ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor.

 

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