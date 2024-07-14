Özbekistan'ın uluslararası uçuşlarında patlama yaşanıyor

Ocak-haziran döneminde Özbekistan havalimanları iç hatlarda 6.369.384 yolcuya, iç hatlarda ise 5.106.800 yolcuya hizmet verdi. Bu rakamlar 2023'ün ilk çeyreğine göre %36 artış yaşandığını gösteriyor.

Ayrıca 2024 yılının ilk yarısında, geçen yıla göre %18 artışla 40,7 ton kargo ve posta taşındı.

84 rotada yolcu hizmetleri sağlayan Özbek Havalimanları, %15'lik artış, yeni hava taşıyıcılarının eklenmesine ve aynı anda birkaç yeni rotanın başlatılmasına bağlanıyor.

Özbekistan Havalimanları şu anda 45 havayoluyla işbirliği yapıyor.