Özbekistan'ın uluslararası uçuşlarında patlama yaşanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan'ın uluslararası uçuşlarında patlama yaşanıyor

Özbekistan Havalimanları Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk yarısında Özbekistan'daki havalimanlarında 16.300'ü iç, 36.900'ü ise dış hat olmak üzere toplam 53.300 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %37'lik bir artışı temsil ediyor.

Ocak-haziran döneminde Özbekistan havalimanları iç hatlarda 6.369.384 yolcuya, iç hatlarda ise 5.106.800 yolcuya hizmet verdi. Bu rakamlar 2023'ün ilk çeyreğine göre %36 artış yaşandığını gösteriyor.

Ayrıca 2024 yılının ilk yarısında, geçen yıla göre %18 artışla 40,7 ton kargo ve posta taşındı.

84 rotada yolcu hizmetleri sağlayan Özbek Havalimanları, %15'lik artış, yeni hava taşıyıcılarının eklenmesine ve aynı anda birkaç yeni rotanın başlatılmasına bağlanıyor.

Özbekistan Havalimanları şu anda 45 havayoluyla işbirliği yapıyor.

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