Özcan Deniz’den ağabeyi Ercan Deniz’e karşı yeni hamle: Ölümle tehdit etmişti!

İstanbul Aile Mahkemesi'ne giden sanatçı, daha önce alınan tedbir kararının uzatılmasını istedi.Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Özcan Deniz'in, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyiyle arası Sarıyer'deki villaların tapuları nedeniyle açıldı. İddiaya göre şarkıcı, kendisine ait olan yerin tapusunu yıllar önce ağabeyinin üzerine tescil ettirdi.

Ancak daha sonra tapuları kendi üzerine geçirmek isteyince taraflar arasında büyük bir kriz çıktı. Deniz'in açtığı tapu iptali davası sonrası iki kardeşin arası tamamen bozuldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Bu hamleler sonrası Özcan Deniz'i ölümle tehdit eden Ercan Deniz, kardeşinin eşine hakaret edip küfürler savurdu. Yaşanan hadiselerden sonra Özcan Deniz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı.

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Deniz, eşi Samar ile birlikte çocuğuna, ağabeyinin yaklaşmamasının tedbirin yeniden uzatılmasını istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak.

TEDBİRİN UZATILMASINI İSTEDİ

Tedbir kararının geçtiğimiz günlerde sona ermesiyle Özcan Deniz yeniden mahkemenin yolunu tuttu.Mahkeme sunduğu dilekçesinde Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile gerilimin devam ettiğini tehdit durumun hala daha sürdüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Aylardır magazin gündemini meşgul eden Özcan Deniz ve ailesi arasında kavga, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

2025'in başında patlak veren olaylar, ilk kez şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler tarafından sözlü tehdit ve şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başlamıştı.

Ardından ise Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tartışmaya dahil olarak kardeşinin vergi kaçırdığını, zimmetine para geçirdiğini ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduklarını açıklamıştı.

Art arda yaşanan tüm gelişmeler sonrası Özcan Deniz, "Sen çocuğumu babasız, kimsesiz bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın, yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolansın. Rabbimden tek dileğimdir" açıklamasını yapmıştı.

Sular bir türlü durulmazken Özcan Deniz'in, davalardan ve yeni sorunlardan uzaklaşmak amacıyla toplam değeri 6 milyon dolar olan iki villasını ağabeyi Ercan Deniz'e vermeye hazırlandığı konuşulmaya başlanmıştı.

Ercan Deniz'in, Samar Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve davalık olan Yurda Deniz ve onun arkadaşı olan Murat Güler ile Dadgar'ın annesi ve ünlü sanatçının kardeşi olan Nurcan'ın olduğu eve baskın yaptığı, ardından ise jandarmaların şikayet üzerine eve gelerek Ercan Deniz ve beraberinde eve gelenleri götürdüğü konuluyordu.

Özcan Deniz'in ise eşi Samar Dadgar ile Alaçatı'da olduğu zamanlarda yaşanan bu durumun ardından evleri ağabeyine vermeye karar verdiği konuşuluyordu.

Özcan Deniz'in daha fazla dava ve tartışmalarla gündeme gelmek istemediği için Zekeriyaköy'de bulunan ve toplam değeri 6 milyon dolar olan iki villayı ağabeyine vereceği, aynı zamanda hem kendisinin hem de ailesinin oturduğu villalardan da feragat ederek toplamda dört evi bırakmış olacağı iddialar arasındaydı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI!

Ancak son olarak Ercan Deniz'in protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz'in yaşadığı villaya silahıyla gittiği iddia edildi.

"HEM KENDİMİ HEM SİZLERİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ercan Deniz'in evleri silahla bastığı ve Özcan Deniz'e "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm." dediği iddialar arasındaydı.

Jandarmanın müdahalesi sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği ve 2 villayı da yaşananlar sonrası Ercan Deniz'e verdiği öğrenildi.

