Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki son durumu YENİÇAĞ açıklıyor. Biten yarış yeniden başladı

Ümit Özdağ ile Millet İttfakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerin son durumuna Yeniçağ ulaştı. Bugün 11.00'de açıklanması beklenen mutabakat öncesi 6'lı masadan bazı itirazlar olduğu ifade edildi.

Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki son durumu YENİÇAĞ açıklıyor. Biten yarış yeniden başladı

Türkiye'nin merakla beklediği Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesi büyük oranda tamamlandı. İki lider mutabakata varırken, bugün saat 11.00'de yapılması beklenen ortak açıklama öncesi kulislerden dikkat çeken bilgiler sızdı.

Aktarılanlara göre, Kılıçdaroğlu cephesinde bir sorun bulunmadığı ancak Altılı Masa'dan konu ile ilgili bazı itirazların olduğu ifade edildi.

MUTABAKAT METNİNDEKİ 7 MADDE

CHP çevrelerinden edinilen bilgilere göre, masadaki bu pürüzlerin giderileceği ve anlaşmanın önünde bir engel olmayacağı ifade edildi.
Diğer yandan Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:

1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

5. Terörle etkin mücadele yapılacak

6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

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