Ümit Özdağ’dan flaş sözler: AKP’nin teklifi sığınmacıları göndereceğini içermiyordu. Kılıçdaroğlu göndereceğini söyledi

Editör: İsa Karaarslan

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile açıklama yaptı.

Pazartesi günü ise AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya gelmiş ve açıklamalarda bulunmuşlardı.

Özdağ bugünki açıklamasında AKP’nin teklifinin sığınmacıları vatanlarına göndereceğini içermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun hedeflerinde ise bu planın olduğunu belirten Özdağ, “Kılıçdaroğlu’nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Bu konuda fikir birliğine vardık.” İfadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NA OY VERİN”

Özdağ şunları söyledi:

Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. Sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu’nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Kemal bey çok net bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bunları konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu ‘bir sene içerisinde insan haklarını gözeten bir şekilde Suriyelilerin ülkelerinde güvenliğini sağlayacak bir model’ üzerinde fikir birliğine vardık. Bu yüzden Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik.

Bütün seçmenlere çağrım şu: Değerli yurttaşlar, eğer Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, çocuklarını dışarıya güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’taki seçimlerde 13 milyon sığınmacıyı gönderecek politikalara, Kılıçdaroğlu’na destek verin. Bu, ülkenizin ‘göçmenistan’ olmamasının tek yolu.

Açıklamada Kılıçdaroğlu ise ”Mutabakat metnini birazdan açıklayacağız. Güzel sonuçlar elde ettik, umarım Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları atacağız” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ BÖYLE DEMİŞTİ

Ümit Özdağ ile görüşen Kurtulmuş'un açıklamaları:

Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eden terör örgütünün tehdit olduğunu ortak görüşümüzdür. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacağız. Resmi rakamlara göre 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Hükümetimiz onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyor.

Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin de bu konuda desteğini almayı umuyoruz.

ÖZDAĞ İSE BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Kurtulmuş ile bir araya gelen Ümit Özdağ’ın açıklamaları:

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık.

Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır.

Ama faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak.