Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri yollayacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile saat 11.00'de açıklama yapması beklenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri yollayacağım

Özdağ, "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı" başlıklı haberi alıntılayarak "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda yaptıkları görüşmelerde mutabakat metnini cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduklarını belirterek, bu konuda Millet İttifakı'nın kararını beklediklerini söyledi.

Gelişmeler üzerine Özdağ ile Kılıçdaroğlu bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.Toplantıya dakikalar kala Ümit Özdağ Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Saat 11.00'i işaret eden Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

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