Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi tamamlandı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

Gayet güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunları masaya yatırdık. Sayın genel başkana, millet ittifakının liderlerinin görüşlerini ve çalışmalarını, düşüncelerimizi ilettim. Olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Çok teşekkür ediyorum. Sayın CHP Genel Başkanına ve heyete teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde yetkili kurumlarımızda değerlendirmeler yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Özdağ burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olacağını açıklamıştı.

Özdağ “Yarın bende görüşeceğim, Kemal Beyle telefonda görüştük bugün. Bunlar normal şeyler. Saati belli değil henüz, sonra birlikte (Sinan Oğan) görüşülecek. Önce tek tek, sonra birlikte olur” dedi.