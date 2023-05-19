Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi tamamlandı. Özdağ görüşmeyle ilgili açıklamasında "Değerlendirmeler yapacağız. Kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız" dedi.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi tamamlandı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

Gayet güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunları masaya yatırdık. Sayın genel başkana, millet ittifakının liderlerinin görüşlerini ve çalışmalarını, düşüncelerimizi ilettim. Olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Çok teşekkür ediyorum. Sayın CHP Genel Başkanına ve heyete teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde yetkili kurumlarımızda değerlendirmeler yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Özdağ burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olacağını açıklamıştı.

Özdağ “Yarın bende görüşeceğim, Kemal Beyle telefonda görüştük bugün. Bunlar normal şeyler. Saati belli değil henüz, sonra birlikte (Sinan Oğan) görüşülecek. Önce tek tek, sonra birlikte olur” dedi.

İlgili Haberler
Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun verdiği fotoğraf. Herkes anlamını konuşuyor
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı Siyaset
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı