Ümit Özdağ canlı yayında destek kararını nasıl vereceklerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ KRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile bugün bir görüşme yapan Özdağ "Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ canlı yayında şunları söyledi:"

"Bazı eleştirilerim de oldu o da dikkatle dinledi. Verimli bir görüşme oldu. Bu görüşmeden çıkan sonuçları partinin yetkili kurumları ile değerlendiriyoruz. Sinan Bey’in yaptığı görüşme için de başka değerlendirmeler yapacağız. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değerlendirmeleri partim ile paylaşacağım. Bu arada Sinan Bey ile görüşeceğiz program çıkışında. Biz sürekli iletişim içerisindeyiz. Bazı taleplerimiz var. Bunlar Cumhuriyet’in kuruluş esasları, Cumhuriyet’in varlığını koruma, sığınmacılar ve refahın artırılması.

"SİNAN BEY İLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Konuşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmam doğru olmaz. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu belirli esaslar var. Bu politik yaklaşımdan kaynaklanan sorularımız vardı. Bu soruların hemen hepsini sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. O da cevaplarını verdi. Önce heyetler olarak, daha sonra sayın genel başkanla baş başa uzun bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu. Bu arada Sinan Bey ile de programdan sonra görüşeceğiz. O da benim bilgim dahilinde Erdoğan ile görüştü. Sürekli iletişim halindeyiz.

Özdağ, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye bir değişim yaşamak zorunda. Bu bir ilkeli değişim olmalı. Erdoğan gitsin ne olursa olsun demek olmaz. Bu saray rejimi değişsin, ama doğru şekilde. Bırakılan molozu kaldıracak bir anlayış ve kadro olmalı. HDP, Yeşil Sol geleneği şunu söylüyordu, her şey bizden sorulacak. Gerçekten istenilen olmadı. Öte yanda iki ittifak oluştu. Biri HÜDA PAR, diğeri HDP ile ittifak yaptı. Biz oyları bölmedik. Demokrasi bu değil mi? Demokratsanız Türk halkını iki seçenek arasında bırakmazsınız. Sinan Oğan aday olmasaydı birinci turda Erdoğan kazanırdı.

"PSİKOLOJİK OPERASYON..."

'Bu pazarlık mı yapıyor' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturanlar aylarca pazarlık yaptılar. Buna bir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı konuşuyorlar. HDP'ye ne verdiniz HÜDA PAR'a ne verdiniz. Biz bunları soruyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmez bizim için. 66. madde değişmez. FETÖ, PKK ile mücadele edilecek. Sığınmacılar vatanlarına yollanacak. Bunun pazarlığını yapıyoruz. Makam mevki pazarlığı yapmıyoruz. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Bu ilkeler çerçevesinde başından beri siyasetimizi gerçekleştiriyoruz. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Buna da hazırız. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi.