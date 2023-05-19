Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenlere seslendi: Türkiye'de emekli olanların kısıtlamalarını kaldıracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni video paylaşarak yurt dışında yaşayan seçmenlere oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenlere seslendi: Türkiye'de emekli olanların kısıtlamalarını kaldıracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından; "Vatan borcu" notuyla yeni bir video yayınladı,

Videoda, yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin son çıkış olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

“BU KEZ DAHA EMİN DAHA KARARLIYIZ”

"Sevgili halkım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan sıla hasreti çeken vatandaşlarımızı dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcunuzdur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz, bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin etrafınızdakileri de sandığa getirin vatanınız için oy verin. Öyle içi boş bir çağrı da değil bu sorunlarınızı da o sorunların çözümlerini de gayet iyi biliyorum. TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye de emekli olup başka ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşması anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetlerinin gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye da kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyeler çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Ve daha birçok adımı atacağız, şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oyunuza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum."

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