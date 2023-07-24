Özel bakım evinde taciz ve dayak skandalı

Oda tv'nin haberine göre; İstanbul Silivri'de özel bakım evi çalışanlarının paylaşımları dehşete düşürdü. Yatalak hastaya kötü davranan görevli bir hemşire, hastanın elini cinsel organına götürerek eliyle taciz edip daha sonrasında dalga geçerek tokat atmaya başladı. Görevlinin yaptığı hareketleri ise çalışma arkadaşları hiç bir şey yokmuş gibi gülerek video kaydına alıp sosyal medyada paylaştı.

Olay sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar videonun altındaki yorum kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü sitesini etiketleyerek tutuklanması gerektiğini söyledi.