Özel bakım evinde taciz ve dayak skandalı

İstanbul Silivri'de özel bakım evinde erkek bir hemşire, yatalak hastayı eliyle taciz ederek beni seviyormusun? Diye sorup dalga geçerek tokatlamaya başladı video sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Özel bakım evinde taciz ve dayak skandalı

Oda tv'nin haberine göre; İstanbul Silivri'de özel bakım evi çalışanlarının paylaşımları dehşete düşürdü. Yatalak hastaya kötü davranan görevli bir hemşire, hastanın elini cinsel organına götürerek eliyle taciz edip daha sonrasında dalga geçerek tokat atmaya başladı. Görevlinin yaptığı hareketleri ise çalışma arkadaşları hiç bir şey yokmuş gibi gülerek video kaydına alıp sosyal medyada paylaştı.

Olay sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar videonun altındaki yorum kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü sitesini etiketleyerek tutuklanması gerektiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Emeklinin isyanı bu kelimelerde saklı: Ölmek emekli olmaktan daha iyi Güncel
Emeklinin isyanı bu kelimelerde saklı: Ölmek emekli olmaktan daha iyi
TFF 2.Lig ve 3. Lig'in fikstürü belli oldu Spor
TFF 2.Lig ve 3. Lig'in fikstürü belli oldu
Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı direnen köylülere jandarma müdahalesi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi Güncel
Akbelen’de ağaçların kesilmesine karşı direnen köylülere jandarma müdahalesi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi
Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya yaş günü sürprizi Magazin
Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya yaş günü sürprizi
SON DAKİKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor Güncel
SON DAKİKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
İlaç zammı sonrası CHP’den dikkat çeken çıkış: Bu işin üstesinden gelme şansınız yok Güncel
İlaç zammı sonrası CHP’den dikkat çeken çıkış: Bu işin üstesinden gelme şansınız yok
Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor Magazin
Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor