Özel Üniversite’nin sahibi Arapça konuştu öğrenciler başkaldırdı. Salonu terk etmek isteyenleri güvenlik engelledi

Kaynak: Haber Merkezi
Özel Üniversite’nin sahibi Arapça konuştu öğrenciler başkaldırdı. Salonu terk etmek isteyenleri güvenlik engelledi
İstanbul Aydın Üniversitesi sahibi Mustafa Aydın, düzenlenen konferansta Arapça konuştu. Protesto olarak salonu terk etmek isteyen öğrenciler engellendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 4. Türk - Arap Kongresi gerçekleştirildi. Hazırlık sınıfındaki Türk öğrencilerin kongreye katılmaları zorunlu kılındı. Aydın Üniversitesi'nin sahibi Mustafa Aydın'ın Arapça konuşmaya başlaması sonrası salonu terk ettiler.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde katılımın zorunluğu olduğu 4. Türk-Arap Kongresi'nde üniversitenin sahibi Mustafa Aydın, Arapça konuştu. Aydın'ın Arapça konuştuğu esnada ise bir kişi İngilizce tercüme gerçekleştirdi.

Aydın'ın Arapça konuşmaya başlaması üzerine 'zorunlu olarak' salonda tutulan Türk öğrenciler, protesto amaçlı olarak salonu terk etmek istediler ancak bir süre sonra kapılar kapandı ve öğrenciler zorla içeride tutulmaya devam edildi.

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