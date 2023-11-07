Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, Özgür Özel partisinin 8. Genel Başkanı seçildi.

Kurultayın ardından tv100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş'ın, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok konuşulan sözleriyle ilgili bir açıklama yapan Yarkadaş, ‘aktif gazeteciliği bırakacağını’ açıkladı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını da tutamayan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim. Kararımı yarın vereceğim."

ÖZEL: YARKADAŞ KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ

Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yarkadaş'ı arayacağını söyleyen Özel, "Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım" ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım."