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Özge Özpirinçci'den takipçilerine '2023 yazı' sorusu

Geçen Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine 2023 yazına dair bir soru yöneltti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:11
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Özge Özpirinçci'den takipçilerine '2023 yazı' sorusu
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Şimdilerde Burak Yamantürk'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Mercan ile ilgilenen Özge Özpirinçci, neredeyse bir yaşına girecek olan kızının üzerine titrerken bir yandan da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerinin nabzını tutuyor.

Pek çok ünlü isim gibi, havaların soğumasına rağmen yazı çağrıştıran bir paylaşımda bulunan Özge Özpirinçci, uzun saçlarının yeni yılda da kendisiyle birlikte olmasını umut eden bir paylaşımda bulundu ve takipçilerine şu soruyu yöneltti:

"Her geçen gün önümüzdeki yaza daha da yaklaşacağız. Bu sonbahar, kış ve ilkbaharda neler olacak kimse bilemez ama benim saçlar 2023 yazına bu uzunlukta giriş yapar di mi?"

Sadece birkaç saat içerisinde 30 bini aşkın beğeni alan güzel oyuncuya uzun saçların çok yakıştığına dair çok sayıda yorum geldi.

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