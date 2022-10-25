Özge Özpirinçci 'o' ana denize girerken tanıklık etti

Meslektaşı Burak Yamantürk'le olan mutlu birlikteliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilikle taçlandıran Özge Özpirinçci, Aralık 2021 tarihinde de kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz ay evliliklerinin birinci yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından aile hayatına dair paylaşımlarla imza atan Özge Özpirinçci bu defa farklı bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkartan Özge Özpirinçci, ülkemizden de görülen son güneş tutulması olayına denize girerken tanıklık edince o anları ölümsüzleştirmek istedi ve bikinili karelerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve 'Tutuluyoruz' notunu düştü.