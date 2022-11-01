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Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Son olarak 'Yakamoz S-245' adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olmuştu. Güzel oyuncu, kızı Mercan'ı ilk kez paylaştı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:14
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Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı paylaştı

Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı
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Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu evliliği olan Özge Özpirinçci, 11 aylık olan kızı Mercan'ın fotoğrafını sosyal medyada ilk kez yayınladı. 

Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

Özge Özpirinçci, bebeğinin Akrep Burcu olmaması için dua ettiğini söylemiş, “Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum” demişti. 

Öte yandan Özpirinçci'nin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu da gözlendi.
 

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