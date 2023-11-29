Özge Ulusoy mahkemenin veriği karar hakkında konuştu. Babasını trafik kazasında kaybetmişti

Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ulusoy verilen kararla ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özge Ulusoy mahkemenin veriği karar hakkında konuştu. Babasını trafik kazasında kaybetmişti

Özge Ulusoy, ayrıca 4 Aralık 2022'de 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak, ölümüne neden olan Elif Nasır'a verilen cezayla ilgili de konuştu. Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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ÜST MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Özge Ulusoy, bu konuda; "Bu kararı çok yetersiz buluyorum. Çünkü bize yapılanların hiçbir şekilde telafisi yok. Babamı da hiçbir şey geri getirmeyecek ama ne yazık ki şuan az bir ceza çıktı ve bir üst mahkemeye gittik.

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Artık bir üst mahkemeden çıkacak kararı bekliyoruz. Kararı hep birlikte göreceğiz. Adalet, er ya da geç yerini bulacaktır. Verilen ceza, trafikteki dikkatsizlikleri engelleyecek bir ceza değil. Paçayı sıyıran kişi başkalarına kötü örnek olacak. Bu yüzden herkese ders olacak nitelikte cezanın artırılmasının gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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