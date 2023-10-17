Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı

Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası avukat Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır'a verilen ceza belli oldu.