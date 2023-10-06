Özgecan Aslan’ın hayatı film oluyor

Özgecan Aslan’ın katledilmesi Türkiye’deki kadın cinayetleri açısından da dönüm noktası olmuş, Türkiye’nin pek çok ilinde kadın cinayetlerini protesto etmek için eylemler yapılmıştı.

Sanıklar Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetin faili Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016’da öldürülmüştü.

AİLESİNDEN ONAY ÇIKTI

Özgecan Aslan’ın hayatı filme çekilecek. Filmin yönetmeni ve senaristi Seçil Çelebi ile filmin yapımcısı Mahmut Şirin, Ankara Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi’nde filme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Duru Film Yapım’ın kurucusu Mahmut Şirin, “Maalesef, Özgecan Türkiye’deki kadın cinayetlerinin sembolü ve biz onun çığlığı üzerinden cinayete kurban gitmiş bütün kadınların sesini duyurmak istiyoruz” dedi.

Film için ailenin rızasını aldıklarını söyleyen Şirin, şöyle devam etti: “Aile bizi tanımak istedi. Birlikte çok vakit geçirdik. Özgecan’ı konuştuk. Yeri geldi birlikte ağladık. Yeri geldi kadın cinayetlerinin son bulacağı gün için birlikte ümit yeşerttik. Filmimizin hazırlıkları yakında başlayacak. Profesyonel bir sinema filmi çekeceğiz. Profesyonel bir ekiple çalışacağız. Henüz tarihlerimiz netleşmedi.”