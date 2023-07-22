Özgür Demirtaş büyük tehlikeleri açıkladı. Erdoğan boş ev vergisi alınacak demişti

Erdoğan’ın boş ev vergisi açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş oluşabilecek yeni tehditleri açıkladı.

Özgür Demirtaş büyük tehlikeleri açıkladı. Erdoğan boş ev vergisi alınacak demişti

Editör: Osmancan Erok

Ekonomist Özgür Demirtaş, Erdoğan’ın fahiş kira artışlarıyla ilgili yapılacağını söylediği düzenlemeler karşısında ortaya çıkabilecek problemleri anlattı.

Erdoğan, boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıldığını açıkladı.

Özgür Demirtaş bu düzenlemeyle ilgili 4 madde sıraladı. Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumda ev sahipleri akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabilirler. Polisiye tedbir dışında tespiti ZOR.

En olmadı evi satılığa çıkarırlar.

Ev fiyatları düşer diye yeni ev yapımları azalır.

Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır.

Serbest ekonomiye müdahale her zaman KÖTÜ sonuçlanır…”

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ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE CEZA UYGULAMASINA DA GİDECEĞİZ”

SORU: Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul’da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de de?

Erdoğan: Şimdi bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.

Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

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