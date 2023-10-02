Özgür Demirtaş istifa sonrası ilk kez konuştu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank'tan istifa etmişti. Demirtaş, istifanın ardından ilk kez konuştu.

Demirtaş, "6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten." dedi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi Yalan haber. 6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten.

NE OLMUŞTU?

Sabancı Holding bünyesindeki Akbank'tan bu sabah Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür'ün atandığı duyurulmuştu.

2012 yılından bu yana Akbank'ta genel müdürlük koltuğunda oturan Binbaşgil'in ise yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye olarak atandığı belirtilmişti.

Akbank'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ise görevinden istifasının kabul edildiği bilgisine de KAP açıklamasında yer verilmişti.