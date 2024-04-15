Fatih Altaylı’dan günlerce konuşulacak ‘Hakan Ural’ yorumu

Hakan Ural'ın İran-İsrail arasındaki gerginliği değerlendirmesi sürekli olarak gündemde yer alıyor.

Fatih Altaylı da bu duruma kayıtsız kalmayarak, tepkisini dile getirdi.

Altaylı, "Merak ettiğim şey, Hakan Ural'a danışmak için onu hangi zeka, hangi düşünce ya da algı ile davet ediyorlar" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada, Hakan Ural'ın her konuda yorum yapması ve özellikle İran-İsrail gerginliğini bir uzman edasıyla ele alması tartışma konusu oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Hakan Ural hakkında eleştirilerini sıraladı.

Altaylı, "Hakan Ural gibi bir uzman varken bu konuyu neden bana soruyorsunuz? Neden benim anlamsız fikirlerimi dinliyoruz?" diyerek sert bir dille eleştirdi.

Altaylı, "Hakan Ural ile oturup konuşabilirim. O çevreyi tanıyoruz ama diğer konuları tartışmam. Hakan Ural'a kızgın değilim. Az bilgi ya da hiç bilgi olmasının verdiği cesaretle, kendisine yöneltilen her soruya cevap verebilir" dedi ve şunları ekledi:

"MURAT KURUM DEDİ, SONUCUNU GÖRDÜK..."

"Merak ettiğim, Hakan Ural'a danışmak için onu hangi zeka, hangi düşünce ya da algı ile çağırıyorlar. Asıl mesele burada. Mesele, Hakan Ural'ın bir şeyler söylemesi değil, onun milyonlarca kişi tarafından izleneceği bir platforma davet edilip fikrini sormak. Eğer bu yapılıyorsa, suç sizdedir.

Hakan Ural 'Murat Kurum' dedi ve Murat Kurum'un başına gelenleri gördük. Hakan Ural'ı bu tür konularda konuşmaya davet eden kişi, Hakan Ural'dan daha bilgisizdir."