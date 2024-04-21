Özgür Demirtaş 'Allah'ım bana sabır ver' diyerek paylaştı

Medyada adı Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yapılan zamları "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahı engelleyici bir şey" diyerek savunmuştu.

Günah olan içkinin, kumarın, zinanın pahalı olduğunu bu yüzden de insanların bu üç günahtan uzak olduğunu söyleyen Cübbeli'nin akla ziyan açıklamaları yeniden gündem oldu.

“Günahlara karşı eğilim çoğalırken ekonomik anlamda imkan azalıyor. Bu manada zamlar aslında iyi bir şey” diyerek söze başlayan Cübbeli Ahmet, "Fahişelerin fiyatından haberim yok ama onlara da zam vardır herhalde" diyerek sözlerini sürdürdü.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN "ALLAH'IM BANA SABIR VER" PAYLAŞIMI

Cübbeli Ahmet'in söz konusu ifadeleri kullandığı paylaşımını alıntılayan ekonomist Özgür Demirtaş, "Allah'ım bana sabır ver" ifadelerini kullandı.

LÜKS İÇİNDE YAŞADIĞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Cübbeli Ahmet'in hayat pahalılığına yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, Cübbeli’nin geçmişte paylaştığı lüks villasının görüntülerini paylaşmaya başladı.

Lüks villasının içi ve manzarasının gözüktüğü videoyu görenler "Villada yaşarken hayat pahalılığını savunmak kolay tabii. Asgari ücretle iki çocuğunu okutmaya çalışan babaya da aynı güzellemeyi yapabilir misin? Çocuklarının boğazından bir lokma et geçebilsin diye akşama kadar tuvalet temizleyen anneye de bu güzellemeyi yapabilir misin?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Cübbeli Ahmet'in lüks villasının içi ve bahçesinin görüntüleri...