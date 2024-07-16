Özgür Özel: Bunun adı zam değil ihanet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik mesajlar vererek başlayan Özel, demokrasinin arkasında olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülerle gündeme gelen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e eleştirilerde bulunan Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak. El etek öpmesini kabul etmiyoruz” dedi.

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne de değinen Özel, "Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre, sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirildikçe mesele düzelmez" diye konuştu.

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdiklerini ifade eden Özel, sorumluların saptanması, cezalandırılmalı için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Konuşmasının sonunda ekonomiye yönelik açıklamalar yapan Özel, hemen her kalemde gelen zamlara rağmen asgari ücrete zam yapılmadığını belirtti.

Asgari ücretin ocak ayından bu yana 4 bin lira eridiğini dile getiren Özel, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kararına da tepki gösterdi.

Özel, "En düşük emekli maaşı 6 ay önce 10 bin lira olduğunda 25 kilo dana kıyma alınıyordu, dün 16 kiloya düşmüştü. Bugün yapılan sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz zam yapmadınız, emeklinin cebinden 5 bin lira kıyma parası çaldınız. Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir. Yazıklar olsun" diye konuştu.