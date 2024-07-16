En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

En düşük emekli maaşı için gözler bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in saat 12:00’de yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Ekonomi yönetiminin masasında bin 500, iki bin ve iki bin 500 lira zam planı vardı. Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi için kanun teklifini Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

3,7 Milyon vatandaşın gözü emekli maaşında. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli zammına dair açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon rakamı açıklandı.

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Ama bu oran kök maaşlara uygulanmayacaktı. Kök aylığı 7 bin 829 TL ve altında olanların maaşına zam yansıması olmadı. Kök aylığı 7 bin 829 TL üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam olarak eklenebilecekti.

Milyonlarca emekli konuyla ilgili düzenlemeyi dört gözle bekliyordu. Beklenen düzenleme dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı verdi.

Milyonların beklediği kararı AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Güler, "Hak sahibi emeklimize ve hak sahiplerine 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari tutarı 12 bin 500'e yükseltiyoruz" dedi. Yurtdışı çıkış harcı ise 500 TL oldu.
En düşük emekli zammında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşın beklediği en düşük emekli maaşına dair AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kararı açıklıyor. Güler, "10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari tutarı 12 bin 500'e yükseltiyoruz" dedi.

Güler, düzenlemeden etkilenecek emekli sayısının 3 milyon 703 bin 788 kişi olduğunu belirtti.

Güler, emekli aylıklarındaki artışın 6 aylık süreçte bütçeye maliyetinin ise 33 milyar 200 milyon TL olduğunu açıkladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamalarından önemli satır başları:

* Vergi teklifimiz 53 maddeden oluşuyor.

* Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz.

* SGK mevzuatında ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz.

* Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Asgari kurumlar vergisi vergi sistemimizde yer alacak.

* Başkasına ait pos cihazı ya da IBAN kullananlara, kullandırtanlara cezaları arttırıyoruz.

* Yurtdışına çıkış harcını 500 TL olarak belirliyoruz. Her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

* En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak.

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